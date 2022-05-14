TRT'nin ev sahipliğinde bir araya geldiler, dünyadaki sorunları konuşup, deneyimlerini paylaştılar.

TRT World Forum’un gençlere yönelik İstanbul'da ilk kez düzenlediği Next by TRT World Forum yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Oturumlarda yeni teknolojilerle ilgili fikirler paylaşıldı

Illusor Kurucusu Sara El Jamal, "Yeni nesil hayallerini herhangi birinin onlar için gerçekleştirmesini beklemeden farklı metotlarla kendileri gerçekleştiriyorlar” dedi.

Yerli ve yabancı katılımcılar, metaverseten uzaya, iklimden yeni teknolojilere çeşitli konularda söyleşi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Foruma alanında uzman genç isimler katıldı

Genç misafirlerle bir araya gelen katılımcılar onlara tavsiyelerde bulundular.

İlk Metaverse Ajansı Kurucusu Can Yurdakul, “Türkiye’den çıkacak fikirlerin, girişimlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. TRT World Forum'da bize burada bir araya gelme şansı tanıyan herkese teşekkür etmek istiyorum. Buradaki genç kitlenin web 3’te aktif kalmasını diliyorum” diye konuştu.

Panellere ve fuaye alanındaki etkinliklere katılan genç konuklar da keyifli vakit geçirdi.

Genç konuklar, panelden sonra etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.