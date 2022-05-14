Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı ile kabul edilen 2022 yılı "Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik" yılı kapsamında sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik olarak bir hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek.

15-21 Mayıs Gençlik Haftasında Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yurt genelinde üniversitelerde sağlık müdürlükleri ve rektörlükler iş birliğiyle, ruh sağlığı çalışanları tarafından “Gençlik ve Sosyal Medya” söyleşi etkinliği “Ne Kadar Gerçek Ne Kadar Sanal” sloganıyla gençlerle buluşacak.

Sanal mecraların ruh sağlığı üzerine etkisi tartışılacak

Etkinliklerde gençlerin sosyal medyayı işlevsel kullanımının desteklenmesi ve sanal mecraların ruh sağlığı üzerine etkisi tartışılacak. Etkinlikte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinden olan Genç Ofisler iş birliğiyle gençler de aktif rol alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ASHB Çocuk YouTube kanalında (Çocuk Dostu Söyleşilerle aileler ile buluşulacak. Tüm sosyal hizmet merkezilerinde, ailelere yönelik grup çalışması, gençlik ve sosyal medya konusu ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda tüm okullarda öğretmenler ve öğrenciler ile "Sosyal Medyada Siber Zorbalıkla Mücadele" konusu tartışılacak.

Çalışmalar 2019 yılından beri yürütülüyor

2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019 yılından beri Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda paydaş kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yürütülüyor.

“2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” çalışmaları kapsamında çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun, teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi, bu konuda psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimin sağlanması, ayrıca sunulan hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.