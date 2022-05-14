Hollanda'nın Rotterdam kenti "Talent for BIZ 2022" Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Özellikle yeni mezun ya da mezuniyetine az kalan genç yetenekler, farklı sektörlerden Türk iş adamlarıyla buluştu.

Ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 800 genç atölye çalışmalarında yer alarak tanıtım sunumlarına katıldı. Gençler, iş ve staj başvurusu yapma imkanı buldu. Uluslararası Türk şirketleri de bilgilendirme oturumlarıyla kurumlarını tanıttı.

TRT'nin de katılımcıları arasında olduğu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen 19 kurum ve kuruluşu yer aldı. Etkinliğin sponsorları arasında Aselsan, Türk Havayolları ve Halkbank gibi önemli kuruluşlar var.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de etkinliğe katıldı.

Bu yıl ilk olarak Hollanda'da düzenlenen etkinlik 21 Mayıs'ta Londra'da, 27 ve 28 Mayıs'ta da Köln'de düzenlenecek. Gençler, eylül ve ekim aylarında da New York, Taşkent, Kuala Lumpur ve Jakarta'da işverenlerle bir araya gelebilecek.

2022 yılında 7 ülkede düzenlenecek fuarlar

14 Mayıs 2022 – Rotterdam / Hollanda

21 Mayıs 2022 – Londra / İngiltere

27-28 Mayıs 2022 – Köln / Almanya

Eylül/Ekim 2022 – New York / Amerika

Eylül/Ekim 2022 – Taşkent / Özbekistan

Eylül/Ekim 2022 – Kuala Lumpur / Malezya

Eylül/Ekim 2022 – Jakarta / Endonezya

"Talent for BIZ" etkinliği 2019 ve 2022'de de çeşitli ülkelerde çok sayıda şirketin katılımıyla gerçekleştirilmişti.