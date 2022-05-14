Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV
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