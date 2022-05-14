Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Türkiye'ye geldi.
Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katıldıkları törenle açıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasının ardından iki lider bir araya geldi.
Havalimanında gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ile bir süre sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan ve Aliyev, daha sonra birlikte çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği de basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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