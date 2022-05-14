Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Türkiye'ye geldi.

Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katıldıkları törenle açıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasının ardından iki lider bir araya geldi.

Havalimanında gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ile bir süre sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra birlikte çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeği de basına kapalı gerçekleştirildi.