İsveç teröre açıkça destek veriyor. Öyle ki, terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik üslerinden biri olarak biliniyor. Teröristler, uluslararası hukuka aldırmadan ülkede rahatça faaliyet yürütüyor.

FETÖ'ye, DHKP-C'ye de arka çıkan Stokholm yönetimi, masumların kanının dökülmesine ortak oluyor.

Teröre finans desteği

Tıpkı Almanya ve Fransa gibi İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak terör örgütünün güçlenmesine yol açacak adımlar da atıyor.

PKK/YPG'ye bugüne kadar 210 milyon dolar destek veren İsveç, bu desteği 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Teröre destek bununla sınırlı değil...

Kanlı para aklanıyor, silah ve mühimmat gönderiliyor

İsveç'te bazı şirketler örgüt adına yasa dışı faaliyetler yürütüyor.

Ülkede, sivil toplum kuruluşu adı altında kurulan terör yuvalarında örgütün uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi suçlardan kazandığı kanlı para aklanıyor, PKK/YPG'ye silah ve mühimmat gönderiliyor.

Örgüte terörist devşiriliyor

İsveç, örgütün terör örgütüne eleman sağlamak için kullandığı ülkeler arasında...

Özellikle okullarda çocuklar hedef alınıyor ve örgüte sempatizan ve terörist devşiriliyor.

Örgütün İsveç'te haraç toplamasına, PKK/YPG'nin paçavraları ile gösteriler düzenlenmesine de göz yumuluyor.

İsveç, Suriye'de PKK/YPG'nin altyapı çalışmalarını destekliyor

Tüm bunlar, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un raporları ile kayıt altında.

İsveç'in Suriye'nin Haseke kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla da örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği biliniyor.

İsveçli bakanlar örgütün elebaşlarını ağırlayıp yardım sözü verdi

Stokholm yönetimi, terör örgütüne desteğini gizlemiyor. Bakanlar, teröristleri ağırlamaktan çekinmiyor.

Geçmişte İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist örgütün sözde yöneticileri ile toplantı yaptı, PKK/YPG'ye desteği artırma sözü verdi

Dışişleri Bakanı teröristlerle fotoğraf verdi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, teröristler ile fotoğraf vermesi de büyük tepki çekti.

İsveçli bazı siyasiler daha önce PKK/YPG'nin terör listesinden çıkarılması için de girişimde bulundu.

"Eski İsveç Başbakanı Palme'yi terör örgütü öldürdü" iddiası

Geçmişte PKK'yı terör listesine almak isteyen eski İsveç Başbakanı Olof Palme, 1986 yılında suikasta kurban gitti.

Katilinin PKK'lı olduğuna dair güçlü deliller sunulsa da dava dosyası İsveç yargısı tarafından tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Palme suikastı, geçen yıl yeniden araştırılmaya başlandı.

Stokholm yönetiminin, kendi başbakanlarının katili olduğu iddia edilen PKK/YPG'ye destek vermesi tepkilere yol açıyor.

Haber: Asena Maraş

Kurgu: Berkay Aslan