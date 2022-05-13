Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için de inşallah bir ziyarete gideceğiz.

Finlandiya'nın NATO'ya girme süreci

Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye takındığı tavrı biliyorsunuz bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki, İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalan Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.

[Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi.https://t.co/SjaC1Ljv1h pic.twitter.com/izLsMnSXQH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2022

Miçotakis-Biden görüşmesi

Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabi Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'in açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD Yönetiminin PKK/YPG'ye Suriye de tanıtığı muafiyetler

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten ABD malesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla oralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen tüm yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir.

[ABD'nin yaptırım muafiyeti kararı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil.https://t.co/SjaC1Ljv1h pic.twitter.com/i7Hjji6GwY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2022

Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu net söylüyorum eğer burada PKK, YPG'si kim olursa olsun Pençe-Kilit harekatını izlediniz Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Bizlere düşman olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Pençe-kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın.

[Rusya-Ukrayna savaşı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın iyisi olmaz bunca insan ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada.https://t.co/SjaC1Ljv1h pic.twitter.com/VX4AFfQS8l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2022

Rusya-Ukrayna krizinde son durum

Gerek sayın Putin ile gerek sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların bir defa tasvibi mümkün değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor, işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz.