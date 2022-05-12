Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı sonrasında Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenleyen Victoria Nuland, DEAŞ ile mücadelenin öneminin yanı sıra özellikle Suriye'nin bazı bölgelerine yönelik atacakları adımlara değindi.

ABD'nin geçen yıl, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütünün işgali altında bölgelere destek için koalisyon ortaklarından 45 milyon dolar topladığını söyleyen Nuland, bu yıl ise 350 milyon dolar toplamak istediklerini söyledi.

Şirketler ABD'nin Suriye yaptırımlarından muaf tutulacak

Nuland, ayrıca "ABD, Suriye'de DEAŞ'tan alınan (Beşar Esed) rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarma niyetinde." ifadelerini kullandı.

Bu genel lisansla, o bölgelere yatırım yapan şirketler ABD'nin Suriye yaptırımlarından muaf tutulmuş olacak.

Bu adım PKK/YPG'nin büyük ölçüde ABD desteğiyle işgal ettiği bölgeler için geçerli olacak ancak rejimin kontrolü altında olmayan Suriye Milli Ordusunun kontrol ettiği bölgelerin de bu muafiyetten yararlanabileceği ifade ediliyor.

Deyrizor'daki bir Amerikan şirketinin muafiyeti kaldırılmıştı

ABD daha önce Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.

Kaynaklar, uygulamaya konulacak bu yaptırımlardan muafiyet lisansının petrol faaliyetlerini kapsamayacağını, sadece tarım ve inşaat işleri için geçerli olacağını iddia ediyor.