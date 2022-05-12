ABD'de geçen yıl 108 bine yaklaşan sayıda kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

CDC verilerine göre 2021'de yıllık ölümler 2019'a göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti.

Pandeminin ikinci yılında aşırı doz ölümlerindeki artış, ilk yıldaki kadar dramatik değildi: Aşırı doz ölümleri, 2019 ile 2020 arasında yüzde 30'luk bir artışa kıyasla, 2020 ile 2021 arasında yaklaşık yüzde 15 arttı.

2021'de, 2020'ye kıyasla yaklaşık 14 binden daha fazla insan aşırı doz ölümlerinden öldü.

2021 verileri, her beş dakikada bir Amerikalının aşırı doz uyuşturucudan öldüğü anlamına geliyor.

ABD'de aşırı doz ölümlerin sayısı son 20 yılı aşkın dönemde hemen her yıl artış gösterdi.

Aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerde artış eğilimi 1990'larda opioid içerikli ağrı kesicilerle başlamış ve ardından eroin ve fentanil gibi diğer opioidlerin yol açtığı ölüm dalgaları yaşanmıştı.