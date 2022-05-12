Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bulunan bir binanın 8’inci katında bulunan ve yerden yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

Arkadaşıyla işe gittiği sırada çevredekilerin çığlıkları üzerine pencerede asılı olan küçük çocuğu gören 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev, hayatını riske atarak alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti.

Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.

"O anda hiçbir şey düşünmedim"

Shontakbaev yaptığı açıklamada, insanların toplandığını fark ettiğini ve başını kaldırdığında sekizinci kattan sarkan bir kız gördüğünü söyledi.

Hemen binanın 7'nci katına çıktığını aktaran Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar. O anda bir şey düşünmedim. Sadece çocuğa yardım etmek istedim" dedi.

"Eylemlerimi kahramanca görmüyorum"

Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, "Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim. Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı" dedi.

Madalya ile ödüllendirildi

Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.