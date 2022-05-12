Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 237, hastalık belirtisi göstermeyen 1680 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 65 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 144, göstermeyen 1305 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasına girilen kentte, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı COVID-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 35, göstermeyen 11 vakaya rastlandı.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlardan, evlerinden çıkmamaları istendi.

Kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 220 bin 958 vaka tespit edildi, 5 bin 203 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32'si yurt dışı kaynaklı 280 COVID-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte günlük vaka sayısı 26 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'daki salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.