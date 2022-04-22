Sivilleri katlediyorlar, sskerleri hedef alıyorlar. bölgeye huzurun gelmesini engelliyorlar...

Terör örgütü PKK ya da örgütün Suriye’deki kolu PYD/YPG…

"Batılı devletlerin desteği ile yasa dışı alan açtı"

İlk olarak Suriye’deki otorite boşluğundan faydalandılar ve savaşmadan hakimiyet kurdular. 2012’de Afrin, Kobani ve Kamışlı’da devlet binalarını ele geçirdiler. Ardından sözde özerklik ilan ettiler.

DEAŞ ile mücadele şemsiyesi altında dünyadan destek gördüler.

Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde adım adım büyüdü ve Türkiye’yi tehdit etmeye kalktı.

Türkiye, operasyonlarla PKK/YPG'nin kalbine hançer sapladı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sessiz kalmadı. Operasyonlar PKK/YPG nin bağrına hançer gibi saplandı. 2016’da Fırat Kalkanı, 2018’de Zeytin Dalı, 2019’da Barış Pınarı Harekatları gerçekleşti.

ABD Suriye’deki güçlerini ülkenin doğusuna çekti.

Rusya’nın ise hem Fırat’ın batısında hem de Türkiye sınırında askeri varlığı bulunuyor. Peki Rusya’nın Ukrayna saldırısı Suriye’deki Rus varlığını nasıl etkiledi?

"Rusya bölgede etkisini, gücünü hiçbir zaman azaltmayacak"

İstinye Üniversitesi GÜVSAM Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, "Rusya buradaki etkisini henüz çekmedi ben çekeceğini de zannetmiyorum. Çünkü Çar Petro döneminden beri sıcak denizlere inme hayalini ilk kez gerçekleştiği bir bölgedir." değerlendirmesini yaptı.

Hem YPG hem de Rusya’nın kontrolünde olan Tel Rıfat, sskeri açıdan stratejik öneme sahip. Minnak Havalimanı da bu bölgede.

Sıcak Nokta cephe hattında

Sıcak Nokta ekibi sızma girişimlerinin yapıldığı o bölgeye girdi.

Tel Rıfat Roketli saldırılar için de üs olarak kullanılıyor.

Örgüt; Münbiç, Rakka, Haseke, Kamışlı ve Ayn-El Arab’ta hüküm sürüyor

Terör örgütü Münbiç, Rakka, Haseke, Kamışlı ve Ayn El Arap’da da hüküm sürüyor. Bu bölgelerin bazılarında Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor, bazılarında ise Rusya.

Fahri Erenel, "Her iki tarafla da ilişkisi olan YPG PYD denilen yapının Amerika’nın vekil gücü olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’nin Amerikan ilişkilerinin gelişmelere bağlı olarak PKK ve ve PYD’nin daha kontrol edilebilir bir seviyeye getireceğini düşünüyorum." dedi.

Suriye'de güçler mücadelesi

Amerikan ve Rus birlikleri arasında da zaman zaman çekişmeler yaşanıyor.

PKK/YPG’li teröristler de rejim güçleri ile rekabet içinde. Rusya Ukrayna savaşının taraflara etkisi ne olacak?

Fahri Erenel konuya ilişkin şunları söyledi:

"PYD/PKK Veya rejim ilişkileri süreçte hep değişkenlik gösteriyor. Daha evvel rejimle olan ilişkilerini biraz daha gerginleştirebileceklerini ve bu dönemde bir nevi kazanabilecekleri maksimum faydayı kazanmak doğrultusunda hareket edeceklerini düşünüyorum."

PKK'ya Pençe-Kilit darbesi

Terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu operasyonlar düzenliyor.

Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde de terör örgütünün ensesinde. Pençe Kilit operasyonuyla terör yuvaları yerle bir edildi. Hedefler 12 den vuruldu.

Pençe Kilit Operasyonu Suriye’de de yankılandı.

Stratejik noktalar örgüte maddi kazanç sağladı. Kontrol Noktası Komutanı Ebu Zeyd Minnak "Pençe kilit operasyonu başlayınca buradaki teröristler de roket saldırısına başladı. 20’den fazla roket çevreye isabet etti. Bu bölgeden özellikle geceleri sızma girişimi oluyor. Biz de nöbet tutarak onları engelliyoruz." dedi.

İran'ın etkisinin azaltılması için ciddi bir politika izleniyor

Vekalet savaşlarına sahne olan ülkede Şii milisler de etkili güçler arasında.

Ancak bölgede İran’ın olmadığı bir plan devrede.

Fahri Erenel, "Türkiye, Amerika, Rusya ve İsrail'in mutabakat sağladığı tek bir nokta var o da İran. İran'ın bu bölgeden gitmesini ve İran ın milislerinin etkisinin azaltılması konusunda ciddi bir politika izliyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'den geçit yok

Türkiye terörle mücadelede kararlı adımlarını atmayı sürdürüyor.

Güneyinde terör devleti kurulmaması adına da gücünü ortaya koyuyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş