Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Ekonomi Bakanı: Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu yıl enflasyonun yüksek olacağını, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme girdiklerini belirtti.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enerji krizi nedeniyle bu yıl enflasyonun yüksek olacağını ifade eden Le Maire, 2023'te enflasyonun giderek düşeceğini düşündüğünü söyledi.
Le Maire, "Açık olmak gerekir, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz." dedi.
Önceden enflasyonun yüzde 1'de olduğunu ancak gelecek on yıllarda bu oranın yapısal sorunlar nedeniyle yükseleceğini ifade eden Le Maire, enerji fiyatlarının yükseldiğini, artık işçilik maliyetinin son derece düşük olduğu bir ülkenin olmadığını belirtti.
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