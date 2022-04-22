Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3600 ek gösterge düzenlemesinde son toplantı 10 Mayıs'ta
[Fotoğraf: AA]
3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. Son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması planlanırken düzenleme, yıl bitmeden yasalaşacak. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri yükselecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü düzenlemede..
Çalışmalar hızlandı, 10 Mayıs'ta üçüncü toplantı yapılacak.
Hedef düzenlemeyi yıl sonuna kadar Meclis'ten geçirmek.
Ek gösterge artışıyla emekli ikramiyeleri ve maaşlar yükseltecek
Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacak. Ancak diğer unvanların da kapsama dahil edilmesi söz konusu.
Ek gösterge çalışanlardan çok emeklileri etkileyecek. Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı giderilecek. Emekli maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar olacak.
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