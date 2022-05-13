Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında Katar’a gitmişti. Bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı.
Katar Emiri Ali Sani dün Tahran'da İran Lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, dün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtmişti.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan
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