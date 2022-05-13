Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Saldırganların hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor"

Misyonların korumasının sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa’nın bu saldırıyı gerçekleştirenleri yakalaması gerekiyor. Saldırganların hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor.

Fransa’nın Ankara’daki maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik, beklentilerimizi açıkça ilettik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gereken önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı.

"Bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır, sebebi de bellidir"

Rejimin kontrol etmediği bölgelerde ayrımcılık yapıyorlar. PKK/YPG’nin ağırlığı olduğu yerde kararlarını esnetiyorlar. Sezar yasasısın ya da yaptırımlarının esnetilmesi söz konusu. İdlib’de milyonlarca yerinden edilmiş insan var. Biz briket ev yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye esneklik gösteriyorlar mı? Hayır. Gerekçe ne? Niye burası dışarıda tutuluyor? Bu tür destek olsa göçmenler evlerine daha çabuk dönecek. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır. İnsani yardımlar BM ile birlikte Hatay Türkiye üzerinden gidiyor. Hal böyle iken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır. Sebebi de bellidir.