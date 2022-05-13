Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde konuştu.

Temmuz ayında sadece enflasyon farkı değil çalışanları enflasyona karşı koruyacak düzenlemelerin de yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonunda tamamlanacağı bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Enflasyon fevkalede ciddi boyutlarda Türkiye'deki enflasyon yüzde 70'lere dayandı biliyoruz. Bunun birçok sebebi var. Sebeplerin temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar, arkasından dünyada enerji fiyatlarındaki artış. Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak.

Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız. Son değerlendirmeleri yapıyoruz 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonuyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten önümüzdeki son düzenlemeleri yapıyoruz.