Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrenci affı ile ilgili çalışma başlatıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
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Etiketler: Yüksek Öğrenim
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