Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

SELEC'in uluslararası arenada gümrük-polis iş birliğini geliştirmek ve ortak operasyonlar gerçekleştirmek üzere faaliyet gösterdiği bilgisini veren Muş, "SELEC'in Genel Direktörlüğüne Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın seçildi. Türkiye, 11 ülkeden 8'inin oyunu aldı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada gümrük-polis işbirliğini geliştirmek ve ortak operasyonlar gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren SELEC’in Genel Direktörlüğü’ne Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın seçildi.



Türkiye, 11 ülkeden 8’inin oyunu aldı.



Hayırlı olsun! — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 13, 2022

Merkez, organize suçlar ile kaçakçılıkla mücadeleyi amaçlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de merkezi Bükreş'te bulunan SELEC, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 üye ülkenin kolluk kuvvetlerinin yanı sıra 5 operasyonel partneri bünyesinde barındırıyor ve organize suçlar ile kaçakçılıkla mücadeleyi amaçlıyor.

SELEC, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar coğrafyasında sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliği artırmak, suç ile mücadele kapsamında uluslararası arenada gümrük ile polis iş birliğini geliştirmek, ortak operasyonlar icra etmek ve istihbarat paylaşımında bulunmak üzere faaliyet gösteriyor.

Merkezin Genel Direktörlüğü seçimlerinde Arnavutluk ve Sırbistan adaylarının yanı sıra Türkiye adına Ticaret Bakanlığından aday gösterilmişti. Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yoğun diplomatik temasları sonucu uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atıldı.

4 yıl görev yapacak

Türkiye'nin adayı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza biriminden Oğuz Serkant Akın, 12 Mayıs'ta yapılan seçimde 11 üye ülkeden 8'inin oyunu alarak 4 yıl görev yapmak üzere SELEC Genel Direktörlüğüne seçildi.

SELEC bünyesinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan üye olarak, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Suudi Arabistan ve İnterpol de operasyonel ortak olarak yer alıyor.