Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Vagadugu'ya 100 kilometre mesafedeki Perkoa çinko madeninde 16 Nisan'dan bu yana mahsur kalan 8 madencinin bulunduğu galerideki suların çekilmesi için elektrikli pompa kullanılmaya başlandı.

Madeni işleten Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından Gana ve Güney Afrika'dan getirilen elektrikli pompalarla son 24 saatte 3 milyon litreden fazla su tahliye edildi.

Arama kurtarma çalışmalarında, sel, yangın ya da heyelan gibi durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan sığınma odasının bulunduğu 580 metre derinliğe ulaşıldı.

Yaşam odası olarak bilinen sığınma odasına oksijen sağlandığını belirten yetkililer, madencilerin bu odaya sığınmaları halinde hayatta kalma şanslarının yüksek olduğunu kaydediyor.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, madendeki galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, diğer ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

Sel suları madendeki elektrik ve haberleşme sistemine de zarar verdiği için madencilerle o tarihten bu yana iletişim kurulamadı.