Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, başkent Vagadugu'ya 100 kilometre mesafedeki Perkoa çinko madeninde 16 Nisan'dan bu yana mahsur kalan 8 maden işçisinin kurtarılması için seferberlik başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, hükümetten bazı isimlerin madene gittiği ve bir kriz masası kurulduğu kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarının galerinin boşaltılması için kullanılacak pompaların arızalı olması nedeniyle başlayamadığı ve madeni işleten Kanadalı Nantou Mining şirketinden de bu arızaya ilişkin açıklama beklendiği vurgulandı.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle madendeki galerin bazıları çökmesi sonucu mahsur kalan madenciler, 16 Nisan'dan bu yana kurtarılmayı bekliyor.

Madencilerin 6'sının Burkina Faso, diğer ikisinin de Tanzanya ve Zambiya vatandaşı olduğu belirtiliyor.