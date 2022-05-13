İran nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereleri yürüten üst düzey diplomat Mora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman polisinin kendisini ve iki üst düzey Avrupalı diplomatı hiçbir gerekçe göstermeden alıkoyduğunu duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ekibinin kıdemli diplomatlarından olan Mora, "Hiçbir izahat yapılmadı. İspanyol diplomatik pasaportu taşıyan, resmi bir görevden dönen AB yetkilisiyim. Pasaportum ve telefonum alındı" ifadesini kullandı.

"Bu durum Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir"

Daha sonraki paylaşımında ise AB'nin Viyana'daki Büyükelçisi ve AB Dış İlişkiler Servisi İran masası yöneticisiyle birlikte serbest bırakıldıklarını duyuran Mora, birbirlerinden ayrı tutulduklarını, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını aktardılar.

Mora, bu durumun Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

AB'nin İspanyol diplomatı Enrique Mora, İran nükleer anlaşmasının koordinatörü olan AB adına Viyana'da aylarca süren müzakereleri yürütüyordu. Mora, Viyana müzakerelerinin bir süre önce çıkmaza girmesi nedeniyle İranlı yetkililerle diplomatik görüşmeler için hafta başında Tahran'a gitmişti.