Associated Press haber ajansına açıklamalarda bulunan Jha, eğer Kongre daha fazla aşı ve tedavi için yeni fonları hızla onaylamazsa, halkın sonbahar ve kış aylarında virüse karşı savunmasız kalacağını duyurdu.

Jha, ABD’lilerin virüse karşı bağışıklığının düştüğüne dikkati çekerek, virüsün daha bulaşıcı olabileceğini ifade etti.

Birçok kişinin hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacağını aktaran Jha, vaka sayılarının sıfıra düşürülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Jha, geliştirilen aşılarla salgının önlenebileceğini ve virüse bağlı ölümlerin en aza düşürülebileceğini kaydetti.

“Bütün varyantlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında tespit edildi” ifadesini kullanan Jha, ABD halkının sağlığının korunması amaçlanıyorsa tüm dünyanın aşılandığından emin olunması gerektiğini söyledi.