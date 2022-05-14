Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için gerçek bir sebep bulunmadığını vurguladı.

Rusya'nın iki ülkeye düşmanlık beslemediğine dikkat çekti.

Grushko, Rusya'nın konuya ilişkin tepkisinin, bu ülkelere NATO'nun yerleştireceği altyapıya bağlı olduğunu da söyledi.

NATO'nun Rus sınırlarına nükleer unsurlar yerleştirmesi durumunda Moskova'nın gerekli önlemleri alacağını ifade etti.