Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olurlarsa gerekli önlemleri alırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grushko, NATO'nun Rus sınırlarına yakın bölgelerde nükleer güç konuşlandırması durumunda gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için gerçek bir sebep bulunmadığını vurguladı.
Rusya'nın iki ülkeye düşmanlık beslemediğine dikkat çekti.
Grushko, Rusya'nın konuya ilişkin tepkisinin, bu ülkelere NATO'nun yerleştireceği altyapıya bağlı olduğunu da söyledi.
NATO'nun Rus sınırlarına nükleer unsurlar yerleştirmesi durumunda Moskova'nın gerekli önlemleri alacağını ifade etti.
Etiketler: Finlandiya İsveç NATO Rusya
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