Başkenti Düsseldorf olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı eyalette yarın 199 sandalyeli meclis için 29 partinin yarışacağı seçimlerde, 300 bini Türk kökenli olmak üzere, 13 milyon seçmen sandığa gidecek.

Eyalet Parlamentosu seçimlerinde milletvekili olmak için 30'u Türk kökenli, 880 aday yarışacak.

Yapılan son anketlere göre, iktidar ortakları olan Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 31, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10 oy oranına sahip. CDU'nun en yakın rakibi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 28 olarak anketlere yansıyor.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu seçimlerde, diğer partiler ise oy sıralamasına göre, Yeşiller yüzde 15, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 7, Sol Parti yüzde 4, diğerleri ise yüzde 5 olarak görülüyor.

Anketlere göre, KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün partisi CDU'nun seçimleri önde götürdüğü görülürken, seçim sonunda koalisyon hükümeti azınlığa düşeceği için Başbakan Wüst'ün yeni bir ortakla ikili ya da üçlü koalisyon hükümeti kurabileceği öngörülüyor.

Türk kökenli adaylar da yarışacak

Pazar günkü seçimlere adaylığını koyan ve halen Yeşiller Partisi eyalet milletvekili olan Gönül Eğlence, partilerinin iktidar ortağı olması durumunda, partisinin vaatleri ve özellikle göçmen kökenliler için yapmak istedikleri hakkında açıklamada bulundu.

Eğlence, KRV eyaletinde Yeşillerin başa gelmesi halinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke vatandaşlarının yerel seçme ve seçilme hakkı alacağını söyledi.

"Oyunu vermek, ırkçılığa karşı önemli bir vatandaşlık görevidir"

Öte yandan Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, yayımladığı yazılı açıklamada, herkesi sandığa giderek oyunu kullanmaya çağırdı.

Herkesi sandığa davet eden Yıldırım, "Demokratik hakkını kullanarak tercih ettiği siyasi partiye oyunu vermek, bilhassa göçmen kökenli vatandaşlar için her geçen gün tehlikeli bir boyut almaya başlayan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı çok önemli bir vatandaşlık görevidir. Her türlü aşırılıktan ve şiddetten beslenmeye çalışanları, kullanacağımız oylarla seçilmelerini engelleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.