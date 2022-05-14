Gençlerin farklı bakış açısını önemsediklerini söyledi. Onları sürece dahil etmenin önemli olduğunun altını çizdi.

"Kendi alanında fark yaratan gençleri buluşturduk"

'Next by TRT World Forum’da gençlerle bir araya gelen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Haber’e etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Aslında next bir anlamda gelecek ve gençlik nesli bir araya getirerek orada, oradaki dinamizmden yeni perspektiften bakış açısından yararlanmaya çalışan bir organizasyon ve nihayetinde biz bu etkinlikte genç gazetecileri ve genç aktivistleri, ınfluencerları biraz kendi alanında fark yaratanları İstanbul'da buluşturmuş olduk.”

TRT World Forum'un ilk gençlik forumu

Mehmet Zahid Sobacı, 2017’den beri düzenlenen TRT World Forum’a ilk kez gençlerin dahil edildiğini belirtti. Organizasyonun bu açıdan da değerli olduğunu vurguladı.

“Küresel sorunlara, teknolojinin nereye gittiğine, medyanın nereye gittiğine, toplumun ve dünyanın nereye gittiğine ilişkin onların fikirlerini görmek istedik, çözüm önerilerini duymak istedik. Bu anlamda TRT World Forum’a da next boyutunun ciddi bir zenginlik kattığını düşünüyorum.”

Gençler her açıdan düşünüldü

Sobacı, organizasyonun gençlerin ilgi duyacağı argümanlarla hazırlandığını söyledi.

“Sadece panellerle next organizasyonunu bırakmadık. Aynı zamanda atölye faaliyetleriyle de workshoplarla da destekledik. Böylelikle bir yandan iklim değişikliğinden, blockchaın kadar NFT’den metaverse’e kadar genç arkadaşlar birçok meseleyi değerlendirme imkanı bulurken aynı zamanda da deneyimleme imkanı buldular.”

2 yıldır organizasyonu çevrimiçi gerçekleştirdiklerine değinen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu forum pandemi sonrası için iyi bir başlangıç oldu" dedi.