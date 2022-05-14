Türk dünyası, medya ve enformasyonda iş birliğini güçlendirmek için İstanbul'da buluştu.

"Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkilililer" toplantısının 4'üncüsü İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Programa, teşkilata üye 5 ülke ile 2 gözlemci ülkeden temsilciler katıldı.

Düzenlenen oturumlarda önemli konular ele alındı.

Oturumlarda ortak gelecek vizyonunun oluşturulması ele alındı

'Türk Dünyasının Dijital Geleceği: Metaverse' başlıklı oturuma TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak moderatörlük yaptı.

Albayrak, "Türk dünyası üzerinden neler yapabiliriz, bunun geleceğimizi şekillendirmedeki kimliğimizi korumada nasıl bir etki temayül var bunların üzerinde konuşarak tartışacağız" dedi.

Toplantıda Türk dünyasının ortak gelecek vizyonu ve yayıncılıkta iş birliği olanakları değerlendirildi. Alanında uzman isimler sunumlar gerçekleştirdi.

Alanında uzman pek çok isim oturumlarda sunum yaptı

İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, şu sözlerle istişarenin önemine değindi.

"Medya ve iletişim bildiğiniz üzere çok dinamik bir alan. Bu dinamik alandaki gelişmeler önemli imkanlar, fırsatlar getirdiği gibi bazı tehditleri ve zorlukları da oluşturuyor. İşte biz bu programlar vesilesiyle bu fırsatları nasıl ortak dönüştürebileceğimizi istişare ediyoruz."

Medya ve dezenformasyon konularının değerlendirildiği toplantıda, doğru içeriğin oluşturulmasının önemi üzerinde duruldu.

Dezonformasyon ile mücadelede iş birliği çağrısı

TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Göksu, dezonformasyon ile mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.

"İçerik üretimi noktasında iş birliği içerisinde hareket etmemiz elbette belirleyici. Algı eşiğini geçebilecek düzeyde bilgi içeriği üretmemiz dezenformasyonla mücadelede son derece belirleyici olacaktır."

Türk devletleri arasında iş birliğinin geliştirilmesinde TRT Avaz'ın üstlendiği role dikkat çekildi.

TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya, karşılıklı bir iletişim ortamı sağlandığını söyledi.

"Burada sunulacak konuşmacıların teklifleri, getirilecek tenkitler, öneriler bizim için çok ufuk açıcı olacak, buradaki konuşmalardan çıkarımlar yapıp, notlarımızı alıp, bunları kanalımızın yayın politikasına yansıtmak için buradayız."

"'Dijital Vatandaşlık Projesi' alanında çığır açacak"

Toplantıda üye ülkelerden katılımcılar, kendi tecrübelerini de paylaştı.

Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk devletleri için geliştirilen 'Dijital Vatandaşlık Projesi'nin alanında çığır açacağını belirtti.

"Biz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak eğitim anlamında bir katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte 9 ülkeden 88 üniversite öğrencinin katıldığı bir ders programı yapıyoruz."