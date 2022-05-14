Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Türk Yıldızları'nın Hatay gösterisi nefes kesti
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen uçuşu çok sayıda kişi izledi.
Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve ilçe belediyesinin iş birliği ile organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, çevre şehirlerden gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü.
[Fotoğraf: AA]
Kent semalarında gerçekleştirilen gösteride 6 uçaktan oluşan tim, gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzüne kalp çizdi.
[Fotoğraf: AA]
Gösteriye büyük ilgi gösteren ilçe sakinleri, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.
[Fotoğraf: AA]
İskenderun semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.
Etiketler: Hatay Sahil Cep Telefonu
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