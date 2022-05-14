Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve ilçe belediyesinin iş birliği ile organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, çevre şehirlerden gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Kent semalarında gerçekleştirilen gösteride 6 uçaktan oluşan tim, gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzüne kalp çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Gösteriye büyük ilgi gösteren ilçe sakinleri, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

İskenderun semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.