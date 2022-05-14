Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.

Tekirdağ'daki olay, TRT Haber'in özel haberiyle Türkiye gündemine taşındı.

Ekipler bölgedeki incelemesini derinleştirdi

Proje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu.

Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu.

Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı.

Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tekirdağ'daki projeyi Avrupa Birliği de destekliyordu

10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.

Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.

Avrupa Birliği'nden de 4 milyon lira ve 100 bin euro olmak üzere 2 ayrı destek alınmıştı.

Haber: Levent Silistre