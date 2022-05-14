Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da orman yangını: 1 dönüm alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Karamehmet Mahallesi Kademe mevkiindeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: AA]
1 dönüm alan zarar gördü
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.
Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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