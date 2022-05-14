HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi.

Cenazede terör propagandası yapılacağı duyumu üzerine güvenlik güçlerince, kent giriş ve çıkışlarında önlem alındı.

Polis aracı taşlandı

Polis uygulama noktalarında durdurulan HDP'li grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

HDP Milletvekili Önlü ve kalabalık arasındaki bazı kişiler, içerisinde emniyet personelinin bulunduğu araca taş attı.

"HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından olaylara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"PKK terör örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir."

PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi.



Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir... pic.twitter.com/bXOEUEfCnV — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 14, 2022

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Provokatif gruplar, güvenlik güçlerimizin orantılı müdahalesi ile dağıtılmış, güvenlik kuvvetlerimize taşlı saldırıda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."