Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

Van'da da 21 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı eve operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.