Merkeze bağlı Deresakarı köyünde 60 yaşındaki Mehmet Yavuz'a ait kullanılmayan iki katlı ahşap metruk evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.