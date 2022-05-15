Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince Eceabat Limanı'na yanaştırıldı.
Kilitbahir köyü önlerinde seyir halinde bulunan, 10,5 metre boyundaki "Tınaz" isimli tekne, bir süre sonra makine arızası yaptı.
Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek güvenli şekilde Eceabat Limanı'na yanaştırıldı.
Etiketler: Çanakkale
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