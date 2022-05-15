Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski yarbay A.E, Ş.E ve A.Ö gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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