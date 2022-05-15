Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski yarbay A.E, Ş.E ve A.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.