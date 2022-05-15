İbrahimce Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın kısa sürede çevre binalara sıçradı.

İhbar üzerine ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Evde mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında bir binada büyük maddi hasar meydana gelirken iki binada da kısmi hasarlar meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.