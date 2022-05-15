Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafiği durdurup drift yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. Yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün saat 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nun Kadıköy istikametinde, iddiaya göre düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.
Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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