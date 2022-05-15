Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Takla atan otomobil tarlaya girdi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak tarlaya girdi. Araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Polatlı-Beyceğiz yolunda seyreden Hasan Çıbık, kontrolünü kaybettiği aracıyla taklalar atmaya başladı.
Metrelerce savrulan araç yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra durabildi.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Çıbık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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