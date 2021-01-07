Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İçtiği alkolün etkisiyle görme kaybı yaşayan Ş.H.G. sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ş.H.G'nin, el yapımı içki nedeniyle görme kaybı yaşadığının belirlenmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu Ö.O.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ş.H.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Sahte İçki
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