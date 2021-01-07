Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 40 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 40 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Farklı mahallelerdeki 40 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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