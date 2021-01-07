Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 14'e düştü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 olarak ölçüldü. Barajın havzasına, Sapanca Gölü'nden su takviyesine devam ediliyor.
Yuvacık Barajı'nın yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunuyor. Barajdaki su miktarı, beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle yüzde 14'lük seviyeyi karşılayan 7 milyon 160 bin metreküpe düştü.
Barajı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan köprü ve su kemeri kalıntısı, su seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 258 kilometrekarelik alanı kapsayan Yuvacık Barajı'nın havzasına, Sapanca Gölü'nden su takviyesine devam ediliyor.
Kentteki 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi de 14 milyon 520 bin metreküple yüzde 64 olarak ölçüldü.
Etiketler: Barajlar Su Kaynakları
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