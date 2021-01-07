Kore gazisi Engin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Kurtuluş Özkaya Camisi'ne getirildi. Engin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Töreninin ardından Engin'in tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vefat eden gaziler için Gazi Kabristanlığı hazırladıklarını belirtti.