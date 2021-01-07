Buldan ilçesine bağlı Yeniçam Mahallesi'nin elektrik ve haberleşme kabloları, 17 Kasım Salı gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilip, çalındı.

Mahallenin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

3 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler E.T., E.T. ve M.K.'yi, bir telefon direğinden kablo keserken yakaladı.

Otomobillerinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalleli internetsiz kaldı

Buldan'a 12 kilometre mesafedeki 80 nüfuslu Yeniçam Mahallesi yaşanan kablo hırsızlığı nedeniyle internetsiz kaldı. Yaklaşık 2 aydır internet erişiminin sağlanamadığı mahallede yaşayan öğrenciler de uzaktan eğitime, cep telefonlarıyla katılabiliyor.

[Fotoğraf: DHA]