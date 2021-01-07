Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kaçak parfüm ve oto kokusu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Romanya'ya giden bir araçta 4 bin 347 şişe kaçak parfüm ve oto kokusu ele geçirildi.
TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Romanya'ya giden şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli cins ve markalarda parfüm ile otomobil kokusu olduğu tespit edildi.
Araçta 1147 şişe kaçak parfüm ve 3 bin 200 otomobil kokusu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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