TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Romanya'ya giden şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli cins ve markalarda parfüm ile otomobil kokusu olduğu tespit edildi.

Araçta 1147 şişe kaçak parfüm ve 3 bin 200 otomobil kokusu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.