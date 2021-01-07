Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ yapılanmasına yönelik Nurdağı’nda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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