Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demir direkleri çalarken suçüstü yakalandılar
[Fotoğraf: AA ]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, koruma tellerinin bağlandığı demir direkleri çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 43 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.H. ve O.K'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da kesildi.
Etiketler: Hırsızlık
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