İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 43 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.H. ve O.K'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da kesildi.