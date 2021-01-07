Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının (lodos) seferleri etkilediği belirtildi.

Açıklamada, saat 15.15'teki Beşiktaş-Adalar seferinin yapılamadığı, 18.00 Adalar-Beşiktaş seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Değerli yolcularımız,



Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı seferlerimizi ne yazık ki yapamıyoruz. Yolculuk planlarınızın aksamaması için aşağıdaki linki takip etmenizi önemle rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.https://t.co/IDCoKKtBlj