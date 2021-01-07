Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının (lodos) seferleri etkilediği belirtildi.
Açıklamada, saat 15.15'teki Beşiktaş-Adalar seferinin yapılamadığı, 18.00 Adalar-Beşiktaş seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) January 7, 2021
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı seferlerimizi ne yazık ki yapamıyoruz. Yolculuk planlarınızın aksamaması için aşağıdaki linki takip etmenizi önemle rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.https://t.co/IDCoKKtBlj
Etiketler: Şehir Hatları
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