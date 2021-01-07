5 bin dönümlük Gölbaşı Gölü, Bursa Ovası'nın sulama ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyordu. Bu sene de kuraklıktan etkilenen göl tarım alanına dönüştü. Köylüler, suyun çekildiği geniş ve verimli arazide 2 kıştır tarım yapıyor.

Kestel ilçesinde bulunan gölün yatağından tonlarca yeşillik elde ediliyor.

Dudaklı Köyü Muhtarı İsmail Esen, ıspanak, marul, maydanoz gibi kış dönemine ait bitkileri gölde yetiştirdiklerini söyledi.

Köylüler su sıkıntısından endişe etse de ek gelir yüzleri güldürüyor. Elde edilen ürünün kalitesi de yüksek.

Yeşillik hasadını daha çok kadınlar yapıyor. Erken saatlerde başlayan mesai, hava kararıncaya kadar sürüyor.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal