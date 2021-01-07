Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuruyan göl ıspanak tarlası oldu
Bursa Ovası'nın sulama ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Gölbaşı Gölü, kuraklık sebebiyle bu kış da kurudu. Köylüler, suyun çekildiği arazide ıspanak yetiştirmeye başladı
5 bin dönümlük Gölbaşı Gölü, Bursa Ovası'nın sulama ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyordu. Bu sene de kuraklıktan etkilenen göl tarım alanına dönüştü. Köylüler, suyun çekildiği geniş ve verimli arazide 2 kıştır tarım yapıyor.
Kestel ilçesinde bulunan gölün yatağından tonlarca yeşillik elde ediliyor.
Dudaklı Köyü Muhtarı İsmail Esen, ıspanak, marul, maydanoz gibi kış dönemine ait bitkileri gölde yetiştirdiklerini söyledi.
Köylüler su sıkıntısından endişe etse de ek gelir yüzleri güldürüyor. Elde edilen ürünün kalitesi de yüksek.
Yeşillik hasadını daha çok kadınlar yapıyor. Erken saatlerde başlayan mesai, hava kararıncaya kadar sürüyor.
Haber: Ferhat Özkaner
Kamera: Mustafa Tuncal
Etiketler: Bursa
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