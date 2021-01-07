Sığınmacıların daha iyi bir hayat umuduyla yurt dışına kaçmaya çalışırken kullandığı tekne ve botlar, icralık olan lüks deniz araçları...

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesinde, 7 yıl önce kara taşıtlarının muhafazası için açılan yediemin otoparkı, yasa dışı geçişlerde el konulan deniz araçlarıyla doldu.

Otoparkta jet-ski ve lüks yatlar da bulunuyor

Yediemin'deki tekne ve bot sayısı 500'ü aşmış durumda.

Otopark, artık aralarında jet-ski, lastik bot, lüks motor yatlar ve teknelerin de olduğu deniz araçlarıyla anılıyor.

Göçmen botları da yediemin otoparkında

Satılabilecek durumda olan tekneler listelenip Muğla Milli Emlak Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Düzensiz göçü planlayan kişilerin teknenin ve motorun teknik bilgilerini tahrip etmesi ise bu araçların tekrardan satışını zorlaştırıyor.

Yediemin otoparkında 1000'in üzerinde de otomobil ve motosiklet bulunuyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Yusuf Beşli