Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangın, bazı yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.

[Fotoğraf: İHA]