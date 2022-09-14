Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 03:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Muğla'da orman yangını
[Fotograf: İHA]
Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle büyüyen yangın, bazı yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangına 31 arazöz ve 19 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.
Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangın, bazı yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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